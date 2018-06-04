金正恩住星國1晚18萬 去年諾貝爾和平獎得主願買單

2018-06-04 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」將於12日在新加坡舉行，外界關注舉行川金會的費用由誰買單？去年的諾貝爾和平獎得主「國際廢除核武器運動」（ICAN）表示，願意使用諾貝爾獎的獎金，來支付川金會費用，包含金正恩的飯店費用。

《路透》報導，先前有消息傳出，手頭拮据的北韓可能無法承擔金正恩停留新加坡的費用，以及為了川金會所需的安保人員和代表團費用。

「國際廢除核武器運動」表示，他們願意使用諾貝爾獎金來支付任何住宿或場地費用，以確保成功召開峰會。

國際廢除核武器運動的官員川崎哲（Akira Kawasaki）表示，這是一場具有歷史意義的會議，這個世代只有這次機會，能讓世界免除核武威脅。川崎哲強調，這不是為北韓領導人或任何人住的豪華房間買單，這並非他們的意圖。

去年諾貝爾和平獎的獎金為900萬瑞典克朗（約3474萬新台幣）。

金正恩幕僚長金昌善上週抵達新加坡，在新加坡浮爾頓（Fullerton）飯店與美國官員見面，商討川金會，《華盛頓郵報》報導稱，外傳浮爾頓是北韓中意的金正恩下榻處，其總統套房每晚要價約8000新幣（約18萬元新台幣）。

新加坡之前已表明會承擔川金會的費用，以確保會議能順利舉行。