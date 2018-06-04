看好航空市場景氣 IATA：今年預計客運量成長7.0％、貨運成長4％。

2018-06-04 12:40

〔記者劉力仁／澳洲雪梨報導〕看好航空運輸業發展，國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球各航空公司淨利將達338億美元，和去年相較，客運量預計成長7.0％，貨物成長4％，樂觀期待航空業者今年都有盈餘。

IATA有290家航空業者入會，目前正在澳洲雪梨召開第74屆年會；IATA理事長Alexandre de Juniac今天進行年度營運展望報告，指2017年40億人次搭機，空運貨物超過6000萬噸，直接提供6300萬個工作機會，雖然去年航空燃油成本上升25%，但航空業者多有盈餘，全球各航空公司航線也成長到58000條，今年航空業整體營運仍將成長。

航空安全方面，去年全球各航空公司共飛航3490萬個航班，並無重大飛安事故，為追求更完善飛安制度，IATA將持續推動一站式安檢（One Stop Security）機制 ，此機制推動不同國家與機場間採用同一安檢標準，當乘客轉機或入境時，相同安檢不需要重複進行。

環境保護方面，目前已有73國參與國際民航組織（ICAO）推動的「國際航空業碳抵換和減量機制 （ CORSIA ）」，將近88%航空業者已被納入此一計畫之中，IATA希望擴大參與，2050年時航空業的碳排放量降至2005年一半。

此外，希望各國政府配合IATA，在航空事務方面，建立全球一致性的規範標準；Alexandre de Juniac表示，唯有全球一致性標準，才能促進航空產業更蓬勃發展，譬如IATA將推動所有行李標籤採用標準RFID規格，便於行李管理，並推動面部，虹膜或指紋識別技術的全球標準，幫助乘客搭機時，不需一遍又一遍地證明自己身份。

此外，許多國家開放民間資金參加機場建設，但民營化仍有缺點，譬如高規費、機場淪為營利導向而非服務導向，基礎設施也並未比公家機場好，眼見許多國家將機場民營化視為改善機場品質的萬靈丹，IATA建議三思。