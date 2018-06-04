8旬老翁稱「錢花光就是死期」 淡定比出驚人存款...

這名85歲的日本老翁指出入住安養院的花費高昂，不過他仍有足夠的存款應付。（圖擷取自推特）

2018-06-04 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕高齡化問題嚴重，日前就有日本綜藝節目在街頭訪問一名85歲的老翁，除詢問他對生活的看法外，更了解到老翁在安養院的花費。老翁原先直言，「錢花光的那一天，就是我的死期」，隨後則稱，自己的存款還有2億日圓（約新台幣5465萬元），令不少網友稱羨。

這段街頭專訪的影片引發網友熱議，畫面中可見一位帶著帽子、拄著拐杖的老翁神態自若接受採訪。老翁認為，現在安養院的收費太貴，光是一間單人房、一個月租金就要價5萬日圓（約新台幣1.36萬元）。老翁感嘆，「沒有上億日圓，（在日本）根本住不了安養院」。

老翁解釋，入住安養院前，要先繳5千萬日圓（約新台幣1366萬元）的手續費，再加上每月房租，算下來一年要600萬日圓（約新台幣163萬元），老翁提到，自己住進安養院已有10年，大概已經花6000萬日圓（約新台幣1639萬元）在住宿費用上了，他有感而發的說，「錢花光的那一天，就是我的死期！」

此言一出，節目主持人便好奇發問老翁的存款還剩多少，老翁僅比出2隻手指示意，原先主持人以為老翁的存款剩2千萬日圓（約新台幣546萬元），老翁卻稱自己還有2億日圓（約新台幣5465萬元）的存款，主持人則笑回「好吧，看來還可以活很久呢！」