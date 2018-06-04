驚！領航鯨痛苦亡 體內塞滿塑膠袋畫面超震撼

解剖後赫然發現，牠胃裡竟有重達8公斤的80個塑膠袋，解剖畫面曝光令人震驚。（路透）

2018-06-04 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南方靠近馬來西亞邊界日前出現一條雄性領航鯨，這頭幼鯨奄奄一息，雖然救援人員試圖幫助牠漂浮，並為其搭建遮陽傘，但仍在1日下午死亡，過程中曾掙扎吐出5個塑膠袋，解剖赫然發現，這頭領航鯨胃裡有重達8公斤的80個塑膠袋，令人震驚。

綜合外媒報導，這又是一起的海洋生物誤食塑膠垃圾奪命最新案例，這頭雄性的領航鯨幼崽在泰國和馬來西亞邊界的一條運河中被發現，儘管救難人員盡全力搶救，最終領航鯨仍回天乏術，在救援期間，牠曾吐出5個塑膠袋，解剖後赫然發現，牠胃裡竟有重達8公斤的80個塑膠袋，解剖畫面曝光令人震驚。

網友紛紛對牠的命運表達同情與憤怒，泰國農業大學（Kasetsart University）海洋生物學家那瓦沙瓦（Thon Thamrongnawasawat）指出，塑膠袋使這頭鯨魚無法吃進任何有營養的食物，「如果你胃裡有80個塑料袋，你也會死。」

那瓦沙瓦透露，每年最少有300頭海洋生物，包括領航鯨、海龜和海豚等，在泰國水域因為吞下塑膠垃圾死亡，強調「這是個大問題，我們用太多塑料製品。」據了解，泰國是全球使用最多塑料袋的國家之一，當局近日表示，考慮隨袋徵稅以改善濫用情況，統計顯示，全球每年有800萬噸塑料排入海洋，進入野生動物食物鏈。。」

解剖後赫然發現，牠胃裡竟有重達8公斤的80個塑膠袋，解剖畫面曝光令人震驚。（路透）

解剖後赫然發現，牠胃裡竟有重達8公斤的80個塑膠袋，解剖畫面曝光令人震驚。（路透）