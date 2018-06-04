瓜地馬拉火山爆發 熔岩傾瀉入侵村莊至少7死296傷

當地專家表示，這次的火山活動是自1974年以來最猛烈的一次噴發。（美聯社）

2018-06-04 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦瓜地馬拉著名的活火山富埃戈火山（Volcán de Fuego）在當地時間週日發生火山爆發，滾燙的熔岩及飛石傾瀉而下，造成多人死傷，當局已經展開搜救工作。

綜合外媒報導，富埃戈火山在當地時間3日爆發近年來最猛烈的一次噴發，熔岩傾瀉入侵附近的羅迪歐（El Rodeo）村落，房屋遭高溫的熔岩點燃，造成村民逃生不及葬身火窟，還有孩童疑似在觀看火山爆發時遭濺射飛石擊斃，多人遭灼傷，當局表示目前已知7人死亡，296人受傷，約170萬人受到影響，由於還有許多人失聯，當局憂心死傷恐進一步攀升。

富埃戈火山目前仍在活躍中，噴出的濃煙高達1萬公尺，連20公里外的地區都能感受到火山爆發的震動，此次爆發迫使瓜地馬拉關閉位於首都的拉奧羅拉國際機場（La Aurora），當地民航局表示，在有火山灰情況下，為確保乘客和飛機安全，需要關閉跑道。

當地專家表示，這次的火山活動是自1974年以來最猛烈的一次噴發，熔岩已經流出蔓延8公里；富埃戈火山高3763公尺，位於首都瓜地馬拉市西南部45公里處，是瓜國境內三座活火山之一，另外兩座為聖地亞古多火山（Santiaguito）和南部的帕卡亞火山（Pacaya）。

相關影片請見：