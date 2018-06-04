逼北韓上談判桌原因？ 專家稱這點才是主因...

美國總統川普（右）在「川金會」前，日前先與北韓特使金英哲（左）會面。（路透）

2018-06-04 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國對北韓祭出一系列制裁手度，外界認為這是北韓願意上談判桌的原因，不過有專家提出數據指出，北韓經濟過去幾年已趨於穩定，許多分析師認為，北韓是受到核力量鼓舞，而非屈服於經濟制裁。

根據《POLITICO》報導，美國和日本官員認為，北韓願意接受談判，歸功於國際制裁，他們認為北韓陷入經濟泥淖，但數據顯示，北韓經濟在過去幾年已穩定，儘管聯合國制裁仍持續，但北韓離遠飢荒或全面崩潰還有很大距離。

報導指出，金正恩在2011年掌權以來，有系統的改善北韓經濟，數據都顯示北韓經濟正在好轉，南韓外交部公共外交大使朴銀夏表示，「金正恩給北韓經濟帶來許多新的元素。在某種程度上，他們甚至允許私有化。」南韓央行也指出，北韓自金正恩掌權以來的平均經濟成長率為1.24%，前年更擴張4%至285億美元，創下17年來最快成長速度紀錄。

聯合國世界糧食計畫署署長畢斯利（David Beasley）也說，北韓飢餓與營養不良跡象已經減少。其他專家也都認為，把北韓逼上談判桌的不是經濟問題，首爾世宗研究院研究員鄭載興認為，北韓是受到核力量鼓舞，而非屈服於經濟制裁。南韓慶南大學遠東問題研究所林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）也認為，國際制裁可能會讓北韓經濟受傷，但影響有限。