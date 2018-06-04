范冰冰被爆巨額欠稅 官方調查後指控的人態度逆轉道歉

中國女星范冰冰被指涉嫌逃漏稅。（圖擷取自范冰冰微博）

2018-06-04 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國前央視主持人崔永元日前在微博上公開中國女星范冰冰的合約書，曝光她的4天6千萬人民幣（約2.8億元台幣）片酬，還起底范冰冰「大小合同」、「陰陽合同」等，指控她涉嫌逃漏稅，引起討論，中國官方對此已介入調查，范冰冰是否有逃稅等狀況。不過，崔永元在中國官方介入調查後，態度大轉變，表示4天6千萬人民幣片酬指的不是范冰冰。

根據中國媒體《網易娛樂》報導，由於范冰冰工作室在無錫，無錫市濱湖區地稅局3日已展開介入調查，崔永元3日接受媒體訪問時，卻一改之前瘋狂爆料的態度，反而說他對目前目前事件的發展始料未及。

崔永元更明確指出，4天6千萬人民幣片酬合約，涉事明星不是范冰冰，涉案金額也遠超目前曝光金額的10倍以上，「一開始我只是想跟劉震雲、馮小剛討個清白」。崔永元也對范冰冰、徐帆已及劉震雲的女兒道歉。

崔永元先前曾怒轟電影《手機2》的導演馮小剛及編劇劉震雲，原因是該電影第一集中有個角色出軌、玩潛規則又患憂鬱症，許多人猜測是以崔永元為原型，讓他相當不滿，由於范冰冰在《手機2》也有出演，導致崔永元將砲火轉向范冰冰。

而崔永元在微博中爆料的「某位明星4天拿走6千萬人民幣」的事情，崔永元表示，這件事是真的，但不是范冰冰，而是某名涉及到《手機2》的男星和其團隊，他之所以沒有指名，是希望該人自己投案。