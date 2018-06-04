六四真敏感！中國老兵陳情被警察困圍數天 老兵還在集結中

中國老兵集結河南漯河抗爭。（圖擷取自網路）

2018-06-04 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕「六四」這一天對於中國是一大敏感及禁忌，河南漯河退伍軍人日前前往北京時，被地方官帶回，但有名軍嫂因此被抓，老兵集體討說法，再次被打壓，引爆各地退伍老兵群趕漯河聲援，但是，當地警方卻是出動更多警方，將約上千老兵三面包圍在一個湖心廣場，還出動干擾車，斷老兵網絡，以防其對外聯繫，目前，各地老兵還在往漯河集結，誓言要「救出」被困老兵，但目前整個情況不明。

據報導，這是中國政府設立退伍軍人事務部以來，最新一次涉及退伍軍人的大規模群體抗爭事件。

網媒《時代先鋒》報導，來自中國十多省份老兵正在趕往漯河集結，據目前已知，老兵們互相聯絡，帶足三天份的換洗衣物及乾糧，準備抗爭，長沙地區老兵預定今天下午就會集結，準備「救出」漯河受困老兵。

網傳一度指漯河警方要釋放被捕老兵，但至6月2日止，仍沒有進一步的消息證實，只是到昨天，趕往漯河集結的老兵人數還在繼續擴充。

據報導，事件發生初始，是5月22日及23日兩次，河南軍嫂翟洪蓮為丈夫權益北上，卻被抓捕，引來抗議，5月29日有數十名老兵至漯河軍政部門抗議無故抓捕，沒想到政府驅離不成，將其中數名老兵逮捕，即引來更多的抗議，目前抗議還在進行中。

據老兵說法，「政府不按兵役法安置，大搞權錢交易，包庇照顧自己親屬，甚至篡取檔案、倒賣安置名額，這些是造成退伍軍人生活困難的根源」；還有「很多出生農村的志願兵轉業後工作沒有安置，沒有了土地回不去農村，無房子，辦不了身份證，沒有任何保險」；「很多人參加過戰爭，身體傷殘卻沒有基本的醫療費，安置之後歷經改制，下崗之後無處謀生」。