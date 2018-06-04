傳文在寅將加入川金會 三方宣告韓戰結束

2018-06-04 00:38

〔中央社〕南韓「中央日報」英文網站今天報導，外交人士透露，美國總統川普下周在新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會時，南韓總統文在寅也將加入，並共同宣告韓戰結束。

這位人士表示：「已經展開準備工作，將在北韓與美國6月12日舉行高峰會時，或是次日13日，由文總統與（美國與北韓）兩位領袖共同宣告韓戰正式結束。」

他又說：「新加坡已開始準備接待文總統（舉行三方會議）。」

此事如果實現，3位領導人站在一起宣告韓戰結束，當然是極具象徵意義的一刻，但將不具有法律效力。

1950年爆發的韓戰在1953年7月27日結束，但只簽署停戰協定，而非和平條約，因此嚴格來說，兩韓仍處於戰爭狀態，南北韓邊界成為世界上部署軍力最多的地區之一。

川普昨天上午與金正恩左右手金英哲會晤，接受他轉達的金正恩信函後表示，簽署聲明終結韓戰「非常重要」，使得外界紛紛預期川金會將宣告正式結束韓戰。

川普在金英哲離開白宮後告訴記者：「我們談到結束這場戰爭。」

不過，以和平條約取代停戰協定需要1953年簽署停戰協定的3方共同參與，分別是代表南韓而由美國主導的聯合國盟軍指揮部（United Nations Command），以及北韓和中國軍方。因此，此事必須獲得中國同意。

記者今天查詢文在寅前往新加坡加入川金會並宣告韓戰結束一事時，南韓總統府青瓦台仍然態度審慎。文在寅政府小心翼翼，深恐影響美國與北韓官員對川金會的微妙談判。

文在寅一直推動舉行三方峰會。他5月27日宣布與金正恩第2次高峰會的結果時曾說，如果川金會成功，「希望推動透過三方會談宣告戰爭結束」。

青瓦台上週派遣官員前往新加坡，引發是要為三方峰會作準備的揣測，但青瓦台否認這種說法。