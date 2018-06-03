德國柏林大教堂傳槍響 警射擊「狂暴」男

2018-06-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林大教堂（Berlin Cathedral）當地時間3日下午傳出槍響，據德媒指出，警方開槍射擊了一名男子，目前武裝警察已封鎖大教堂周圍地區。

綜合外媒報導，警方發言人已向《路透》證實，有人柏林大教堂開了一槍。從網路流傳的影片和照片顯示，大量武裝警察包圍了大教堂，入口處停放了2輛救護車。

警方後來表示，他們在教堂裡向一名「狂暴」的男子開槍，造成對方腿部受傷。但槍擊案的情況目前尚不明朗。

建於19世紀的柏林大教堂位於柏林市中心，是德國熱門的觀光景點。