德國漢堡機場大跳電 旅客散落機場外好狼狽

漢堡機場於當地時間上午10點（台灣時間下午4點）左右，疑似因為電線短路造成第二航廈大跳電，旅客們的登機手續無法完成。（法新社）

2018-06-03 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕德國漢堡（Hamburg）機場今（3）上午疑似因為電線短路引發跳電意外，機場一度宣布取消所有航班，影響數以千計的旅客，被迫離開沒有空調及電燈的航站，相當狼狽。

綜合外電報導，漢堡機場於當地時間上午10點（台灣時間下午4點）左右，疑似因為電線短路造成第二航廈大跳電，旅客們的登機手續無法完成，接著，被要求轉往第一航廈的旅客們，再度因為第一航廈沒有空調而被請至航站外。機場暫停所有航班升降，將預計降落於此機場的航班，引導至附近的布萊梅、漢諾威等機場降落。

由於適逢周日，漢堡機場又屬德國第五大機場，周末平均有兩百架飛機起降，影響旅客相當可觀。有些旅客也被建議回家或轉往其他機場，但是托運行李卡在停電的傳輸帶上，無法帶走。有些飛往內陸的旅客只好轉乘火車，造成漢堡火車站變得更加擁擠。最後漢堡機場在復電後決定停止當地下午4點後的航班，原因是要保留一些電力，確保剩下航班的飛航安全。

據《今日德國》（tagesschau.de）報導，機場發言人表示，目前只知道跳電原因為短路，不過造成短路的原因仍尚待調查，之後將會辦理旅客退票服務。另一名發言人補充，由於基礎設施因停電而癱瘓，電話暫時關閉，網站也無法更新消息。