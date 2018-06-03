六四前夕 北京木樨地地鐵站封閉出口加強保安

六四事件29周年前夕，當年有大量學生、民眾遇難的木樨地，其地鐵站部分出口已被封閉，附近更有大批公安巡邏，保安嚴密。（圖取自香港881903電台網站）

2018-06-03 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門事件明日將屆滿29週年，北京當局嚴加管控悼念等一切活動，當年有大量學生、民眾遇難的木樨地，其地鐵站部分出口已被封閉，附近更有大批公安巡邏，保安嚴密。

香港媒體報導，1989年6月3日晚間，中共派遣解放軍到天安門鎮壓抗議學生，當年軍隊入城時在木樨地爆發衝突，軍方開槍射擊造成大量民眾死傷，據「天安門母親」統計，當晚木樨地有36人死亡。

北京當局忌諱民眾聚集悼念六四，每年今晚都會封閉該地鐵站出口。北京地鐵官方微博1日就已發文公告，6月3日13時起至末班車時止，木樨地站西北口（A1、A2口）封閉。​​​

該條發文還禁止網友評論，因此有人留言問，「下面那條（發文）為啥不讓評論？」另名網友在今（3）日回復稱是「提醒你別忘了。」

據港媒指出，木樨地地鐵站有2個出口今日下午起開始封閉，出口都拉起鐵門。站外有貼通知指，因「站口施工」需要關閉。

木樨地站附近數百公尺的路，則有大批據信是便衣公安在巡邏戒備，有穿制服的警員要求查看路經人士的證件，聲稱是日常查證工作。

過去遇難者家屬還能到木樨地祭拜，但近年家屬都表示受監控，無法前往。有部分「天安門母親」成員，明日會由公安派車接送到萬安公墓祭拜。