你的棒棒夠硬嗎？線上測驗7問題 測勃起是否有障礙

2018-06-04 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕英國勞埃德醫藥公司(Lloyds Pharmacy)於在線醫療網頁,推出「勃起檢查」線上測驗,男性只要回答7個關於勃起的問題,就可知道自己的性功能狀況,得分針對陰莖健康區分為3塊落點區域。

根據《每日郵報》報導,英國勞埃德醫藥公司「勃起檢查」測驗,使用7個問題評估男性的勃起功能,並給予0至100%的得分,若得分在88%以上表示「所有的東西都能正常、良好運作」,得分介於48%至88%表示「沒有理想中來得好」,低於48%則為「可能出問題了」。

這項線上「勃起檢查」測驗分析1000名英國男性,發現有59%的人總是在性生活中努力保持勃起狀態,25%的人每次都會遇到勃起困難的問題,且有42%的人在做愛時是在半軟的情況下進行,有10%的人表示因為怕尷尬,寧可放棄性生活,也不要改善性功能。

做測驗請點這邊:

「勃起檢查」線上測驗

「勃起檢查」線上測驗題目中英對照

點選開始以進行測驗(Start)

第1題:你多有自信能夠勃起並保持勃起狀態?(How confident are you that you can get an erection and keep it up?)

●我根本不擔心這一點(I don’t worry at all about this)

●算有信心,但偶爾會擔心(Quite confident, but occasionally I worry)

●普普通通(50/50)

●不是很有自信(Not so confident)

●根本沒有自信(Not confident at all)

第2題:你的勃起硬度硬到可以進入且開始做愛嗎?(Are your erections hard enough to penetrate and start having sex?)

●我對於進入沒有障礙(I have no problems with penetration)

●大部分的時間我都夠硬(I’m hard enough the majority of the time)

●半軟半硬(50/50)

●一半以下的時間都不夠硬(Less than half the time)

●沒有硬到可以做愛的程度(I’m never hard enough to start sex)

第3題:在做愛時,能保持勃起狀態嗎?(During sex, can you maintain your erection?)

●每次都可以(Always)

●大部分的時間可以,但有時候會軟掉(Most of the time, but occasionally lose it)

●一半一半的機率(50/50)

●常常會軟掉(I lose my erection most of the time)

●總是無法保持勃起狀態(I am never able to keep my erection)

第4題:在做愛時,保持勃起狀態到做愛結束有多困難?(During sex, how difficult is it to maintain your erection until the end?)

●真的很有障礙,我無法保持勃起(Really difficult, I can’t keep my erection up)

●很困難,但偶爾可以撐到最後(Difficult, but occasionally I manage to keep it up)

●有一半時間難以撐到最後(Half of the time it is difficult to keep it up)

●有點困難,但通常來說狀況不錯(Slightly difficult, but usually fine)

●沒有困難之處(No problem at all)

第5題:性生活對你來說愉快嗎?(Is sex enjoyable for you?)

●總是很愉快(Always)

●幾乎算愉快,但感覺可以更好(Most of the time, but could be better)

●有一半的時間覺得愉快(About half the time I find sex enjoyable)

●幾乎沒有愉快過(Almost never)

●性愛不愉快(Sex is not enjoyable anymore)

第6題:下列選項何者會對你的勃起狀態造成負面影響?(Have any of the below ever negatively affected your erection?)

●感到壓力或緊張(Stress or nerves)

●酒精和藥品(Alcohol or drugs)

●過去24小時內的性交次數多寡(Number of times I’ve had sex in the past 24 hours)

●以上皆不會有負面影響(Nothing seems to negatively affect it)

第7題:你在什麼情況下勃起硬度最強?(When do you get your best erections? )

●自慰的時候(When I’m masturbating)

●看片的時候(When I’m watching pornography)

●做愛的時候(When I’m having sex)