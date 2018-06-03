美情侶帶愛犬搭機 狗狗籠內嘔吐死亡

2018-06-03 22:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國再度發生動物乘坐飛機期間死亡案例，一對情侶日前帶著毛小孩搭乘達美航空（Delta Airlines）國內線，不料被寄放於貨艙中的愛犬，不幸在飛行途中身亡，籠內還留有液體及嘔吐物。痛失愛犬的主人已聘請律師，要求航空公司徹查原因。

美國WSFA電視台報導，麥可．德雷格拉齊（Michael Dellegrazie）和女友準備從亞歷桑那州鳳凰城，搬家至新澤西州的紐華克，在5月30日帶著8歲的博美犬亞歷杭卓（Alejandro）搭乘達美航空班機出發，亞歷杭卓按照規定被安置於客機貨艙內。

德雷格拉齊的律師歐山（Evan Oshan）表示，當班機在底特律短暫停留時，一名空服人員曾在早晨6點左右前往查看亞歷杭卓，牠當時仍然清醒，但人員在8時至8時半再次查看時，卻發現牠已沒有生命跡象。達美發言人表示，發現時籠內有不明液體和嘔吐物。

達美航空隨後發表聲明指出，正在徹底調查整起事件，同時也主動與飼主聯繫，盼協調獸醫為愛犬遺體進行查驗。德雷格拉齊則說，看到愛犬的毛毯，「我想一定發生過某些不正當行為」，「我們想知道狗狗究竟怎麼了？」歐山指出，亞歷杭卓是德雷格拉齊的家族一員，失去愛犬讓他們心煩意亂、甚至傷心欲絕，歐山已接受委託、對此事追究到底，避免更多家庭遭逢同樣的悲劇。

3月12日，美國聯合航空（United Airlines）一班由休士頓（Houston）飛往紐約的班機上，一名乘客在機組人員要求下，將法國鬥牛犬連同寵物袋放入機艙頂部的置物櫃。在櫃內空氣不流通的情況下，狗狗在3小時半的航程後不幸死亡。負責這起訴訟案的歐山律師當時就說，這是商業航空公司長期以來的問題，不僅對待寵物如此，有時乘客也受到不合理對待。