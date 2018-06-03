美日韓聯合聲明：北韓人民生活可望棄核後大幅改善

美、日、韓3國在聯合聲明中，鼓勵北韓為棄核拿出具體作為，聯合國就能放寬、解除對其經濟制裁，且用各種支援幫助北韓發展經濟，人民生活就應得以大幅改善。（路透）

2018-06-03 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、南韓3國的國防部長馬提斯（James Mattis）、小野寺五典（Itsunori Onodera）、宋永武（Song Young-moo），2日均出席新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會談，並在今（3）日發布聯合聲明，稱北韓若真能棄核，人民生活水準可望卓越性地提升。

根據《共同社》報導，美、日、韓3國在聯合聲明中，鼓勵北韓為棄核拿出實際作為，聯合國就能放寬、解除對其經濟制裁，且用各種支援幫助北韓發展經濟，人民生活就應得以大幅改善，但馬提斯認為，在百分之百、可供檢驗且不可回頭的棄核目標達成前，北韓不可能得到任何回饋。

美、日、韓3國此次不同於以往，沒有在聲明中強調會對北韓進行「最強程度施壓」，不難看出是為了川金會在即，美方認為不用此措辭為上策，同時讓重視川金會的南韓不會左右為難，但小野寺對此提到，3方對於北韓核武問題，均一致認同應採高壓手段。

3方聯合聲明中提及，在北韓問題改善前，會維持聯合國對於北韓實施的經濟制裁，同時繼續監督北韓在公海上與其他國家船隻進行的走私行徑，並促進各國共同抑制此現象，其他一切聯合軍事演習等活動都將照常舉行、交流。