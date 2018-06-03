英國一戰英雄只吃了一條 103歲巧克力將拍賣

2018-06-03 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國一戰英雄布利莫爾（Richard Bullimore）在法國服役時，曾獲得一盒內有10條巧克力的禮盒， 他只吃了1條，剩下9條巧克力連同盒子完整保存了103年，週二將進行拍賣。

綜合外媒報導，布利莫爾屬於萊斯特郡（Leicestershire）軍團，一戰時期的首個耶誕節剛好在法國服役，收到了這盒在諾丁漢郡曼斯菲爾德（Mansfield Nottinghamshire）製造的巧克力禮盒，他當時只吃了1條，剩下9條巧克力完整保存至今。

拍賣商Eddisons CJM指出，巧克力是由英國糖果商吉百利（Cadburys）製作，可可原料則來自千里達島（Trinidad）、格瑞那達（Grenada）和聖露西亞（St Lucia）。

拍賣公司的庫柏（Paul Cooper）表示，「雖說容器很罕見，但發現裡面還有巧克力實在太不真實了。」他也提到巧克力狀況非常良好，但他不會想嘗試，就算專家說其實巧克力很少會因會擺放已久而變得有害，但它的確已經失去風味和口感。

布利莫爾是一戰英雄，曾數次獲得獎章，包括1915年他曾用手榴彈襲擊敵方，最終迫使德國士兵撤退，他則帶著受傷的隊員撤退治療。他在1967年1月離世。