美日澳聯合聲明：反對中國武力手段改變南海現況

美國、澳洲、日本今（3）日發布3方聯合聲明，疑針對中國軍事基地化的行為表示，不允許任何單方面以軍事手段改變南海現況的行為。（美聯社）

2018-06-03 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國、澳洲、日本國防部長馬提斯（James Mattis）、佩恩（Marise Payne）、小野寺五典（Itsunori Onodera），2日均出席新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）會談，今（3）日發布3方聯合聲明，疑針對中國軍事基地化的行為表示，不允許任何單方面以軍事手段改變南海現況的行為。

根據《共同社》報導，美國、澳洲、日本3國在聲明中，提到不同意南海地區被以軍事目的作為目標、單方面用軍事手段改變南海現況，應遵從國際法處理問題，同時表明美、澳、日會持續追蹤南海局勢，並要共同為防衛印度洋與太平洋地區，研議相關軍事戰略合作辦法。

美、澳、日3方聲明中尚有提及，北韓目前仍受到聯合國制裁，無法與他國有正常貿易往來，因此會持續在海上監督北韓有無船隻在公海進行走私，此疑亦針對中國，因日本外務省及防衛省5月29日向聯合國通報，有中國小型船隻於2018年5月19日，航出東海進入公海範圍，並靠近1艘北韓油輪，雙方恐係在從事非法走私。