噁！賭城飛費城全程看片自慰 男餐巾紙上噴精給空姐收走

2018-06-03 21:18

〔即時新聞/綜合報導〕美國1名女子5月29日,搭乘西南航空(Southwest)從拉斯維加斯(LAS)飛往費城(PHL),不料旁邊的男子於5小時的航程中都在看A片,還毫不遮掩地公然自慰,一邊大力抓住女子的手臂,甚至噴精在餐巾紙上讓空姐收走。

推特帳號名為「the real elly-ice™」的女子,29日搭機遇到男子整路都在看A片自慰,忍不住在旅程中使用手機在西南航空推特上抱怨此事,她提到男子毫不掩飾地把他長得不好看的「迷你茄子」拿出來自慰,還讓空姐收走沾滿他精液的餐巾紙,但卻沒有任何機組人員看到他究竟在做什麼。

西南航空推特立即回覆該名女子,表示飛機上不該發生這種事情,請女子聯繫機上人員處理,但女子則認為,該名男子係坐在靠窗位子,自己的右手邊還有人坐在靠走道的位子上,因此不方便走動,且不想冒著被男子報復的風險去進行投訴。

最後女子接受西南航空推特的建議:「落地後立即告訴機組人員」,西南航空給予女子1張免費晚餐的優惠券,並發布聲明會調查此事,針對乘客看見另名乘客正在觀賞不雅影片進行檢討,但「目前我們沒有什麼是可以進一步與外界說明的」。

「the real elly-ice™」推特全文

Uhh @SouthwestAir we have an issue. I’ve spent this entire flight sitting next to a guy who has his iPad open on the tray table, watching porn, WITHOUT using headphones or anything, and twice now his body has started shaking in the throes of his orgasmic bliss. I’m so disgusted. pic.twitter.com/3an0ukXXyt