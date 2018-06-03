噁！賭城飛費城全程看片自慰 男餐巾紙上噴精給空姐收走

2018-06-03 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名女子5月29日，搭乘西南航空（Southwest）從拉斯維加斯（LAS）飛往費城（PHL），不料旁邊的男子於5小時的航程中都在看A片，還毫不遮掩地公然自慰，一邊大力抓住女子的手臂，甚至噴精在餐巾紙上讓空姐收走。

推特帳號名為「the real elly-ice™」的女子，29日搭機遇到男子整路都在看A片自慰，忍不住在旅程中使用手機在西南航空推特上抱怨此事，她提到男子毫不掩飾地把他長得不好看的「迷你茄子」拿出來自慰，還讓空姐收走沾滿他精液的餐巾紙，但卻沒有任何機組人員看到他究竟在做什麼。

西南航空推特立即回覆該名女子，表示飛機上不該發生這種事情，請女子聯繫機上人員處理，但女子則認為，該名男子係坐在靠窗位子，自己的右手邊還有人坐在靠走道的位子上，因此不方便走動，且不想冒著被男子報復的風險去進行投訴。

最後女子接受西南航空推特的建議：「落地後立即告訴機組人員」，西南航空給予女子1張免費晚餐的優惠券，並發布聲明會調查此事，針對乘客看見另名乘客正在觀賞不雅影片進行檢討，但「目前我們沒有什麼是可以進一步與外界說明的」。

「the real elly-ice™」推特全文

  • 美國1名女子5月29日，搭乘西南航空（Southwest）從拉斯維加斯（LAS）飛往費城（PHL），不料旁邊的男子於5小時的航程中都在看A片，圖非當事飛機。（美聯社）

    美國1名女子5月29日，搭乘西南航空（Southwest）從拉斯維加斯（LAS）飛往費城（PHL），不料旁邊的男子於5小時的航程中都在看A片，圖非當事飛機。（美聯社）

  • 推特帳號名為「the real elly-ice™」的女子，忍不住在旅程中使用手機在西南航空推特上抱怨，男子毫不掩飾地把他長得不好看的「迷你茄子」拿出來自慰，還讓空姐收走沾滿他精液的餐巾紙。（圖擷取自推特）

    推特帳號名為「the real elly-ice™」的女子，忍不住在旅程中使用手機在西南航空推特上抱怨，男子毫不掩飾地把他長得不好看的「迷你茄子」拿出來自慰，還讓空姐收走沾滿他精液的餐巾紙。（圖擷取自推特）

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