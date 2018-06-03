聯合國專員：川普政府削減福利 美國窮人更窮

聯合國人權調查專員發現，川普政府的政策，似乎旨在取消數百萬貧困人口的安全網，並獎勵富人，讓美國的貧困狀況更加嚴重。（路透）

2018-06-03 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權調查專員發現，川普政府的政策，似乎旨在取消協助數以百萬貧困人口的安全網，並獎勵富人，讓美國的貧困狀況更加嚴重。

《路透》報導，聯合國人權理事會極端貧困與人權問題特別報告員艾爾斯頓（Philip Alston）呼籲，美國政府要為貧民提供堅實的社會保護，並致力於解決造成貧窮的潛在問題，不要「懲罰和監禁窮人」。

艾爾斯頓在一份報告中指出，美國總統川普（Donald Trump）削減了社會福利和獲得健康保險的權利，而稅務改革卻為超級富豪和大企業帶來了「財務暴利」，讓貧富不均的情況更加嚴重。

艾爾斯頓表示，自1960年以來，美國政府一直「漠視」貧困問題，過去一年所推行的政策年更是變本加厲，似乎刻意取消對赤貧階層的基本保護，懲罰失業者、把基本醫療保健變成必須贏取的特權，而非公民權利。

艾爾斯頓說，美國約有12.7%人口、近4100萬人生活貧窮，其中1850萬人處於極度赤貧狀態；在工業化國家中，美國兒童貧窮率最高，每3個孩子就有1人處於貧困狀態。與其他富裕民主國家的人相比，美國人的壽命較短、健康較差，並擁有全球最高的囚禁比率，以及已開發世界最高的肥胖率。

然而，他所引用的美國人口普查局的數據僅涵蓋到2016年，沒有川普2017年1月就職前後的統計數字。