首度回應北韓綁架問題 金正恩：這件事我很明白

上月9日，龐皮歐密訪北韓與金正恩碰面，提及北韓綁架問題時，金正恩僅回「這件事我很明白」。（美聯社）

2018-06-03 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府高層昨（2）透露，美國國務卿龐皮歐上月訪平壤時，與北韓領導人金正恩會面談到關於綁架日本人的問題，金正恩僅表示：「那件事我很明白。」真正意義為何？日本政府正對此回應謹慎分析。

據《共同網》報導，在龐皮歐上月9日與金正恩會談，會談中龐皮歐提到「不能忘記綁架問題」，敦促金正恩應對此事採取行動。他還表示，若解決了綁架、核與導彈問題，實施日朝邦交正常化，日本將會給予北韓經濟援助。

對此，日本高層透露，金正恩僅回應「這件事我很明白」，具體意義為何？不得而知。根據《朝鮮中央通訊社》5月12日發表的評論，批評安倍政府「把已經解決的綁架問題再度提出來製造輿論」，顯示北韓目前仍保持「綁架問題已解決」的態度，未有轉變。因此日本政府內部正詳細分析北韓對於日朝關係的想法及意圖。

川金會將於12日於新加坡舉行，料日本首相安倍晉三7日與美國總統川普於華盛頓的會談，將再次針對綁架問題，要求美國敦促金正恩盡快解決。在此之前，日美在4月中於美國佛羅里達州舉行的會談，以及5月28日的電話磋商中，安倍已兩度提及北韓綁架問題。