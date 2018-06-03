砲轟南韓與美國軍演 韓媒：北韓自己也軍演...

2018-06-03 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期多次譴責美國與南韓進行聯合軍事演習，先前更取消兩韓高級別會談以進行抵制，但有保守派的南韓媒體發現，北韓在批評美韓之際，自己卻和往年一樣持續進行軍演。

《朝鮮日報》報導，南韓情報機構有關人員稱，「北韓從去年12月起，一直在實施和往年相同規模的軍演」，包括5月25至27日在江原道元山外海所進行的海上軍演。

據悉，和往年的演習相較，這次參與演習艦艇的規模更加龐大，還有監測到引發人工地震等級的大爆炸。情報機構認為，可能是新型深水炸彈爆炸，正對此進行進一步分析。

北韓軍方在東海進行軍演之際，北韓領導人金正恩26日在板門店2度和南韓總統文在寅會面，北韓高官27日則與美方就「川金會」展開工作會談。

與此同時，北韓通過官方媒體發聲，要求中斷預定今年8月登場的美韓「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍演。

報導指出，南韓政府為營造兩韓會談氣氛，要求美方調整聯合軍演的時間和規模，以及不讓可攜核彈的B-52轟炸機到朝鮮半島參與軍演等行為，與北韓的舉動形成了對比。

另外，美國政府上月29日針對北韓駭客組織「隱藏的眼鏡蛇」發出聯合警報，指出該組織最近正以美國和全世界的媒體、航空、金融等單位為目標，進行攻擊活動。