韓女「解放乳頭」上街抗議臉書歧視 警趕緊拿棉被遮掩

南韓女權團體FireFemiAction在臉書粉專中貼出一張赤裸上身的照片，遭到臉書以「色情貼文」為由刪除。（圖擷取自「불꽃페미액션」臉書粉專頁）

2018-06-03 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女權團體FireFemiAction（불꽃페미액션）日前在臉書粉專PO出一張赤裸上身的照片，遭臉書以「色情貼文」為由下架，FireFemiAction對此相當不滿，質疑臉書涉嫌歧視，在2日下午號召支持者脫上衣「解放乳頭」上街抗議，大喊「我的乳頭不色情」，臉書則在3日道歉認錯，並把照片恢復。

綜合韓媒報導，FireFemiAction上月26日於臉書粉專PO出一張在首爾「月經節」中拍攝的照片，約10名女性將上衣撩起，沒穿內衣大方露出乳房，怎料上傳不到5分鐘，貼文便被臉書系統以「內容裸露」為由刪除，甚至還把該粉專停權1個月。

FireFemiAction對此大為不滿，質疑為何男性能自由赤裸上身，女性裸露上身就會被當作「色情」，認為社會應尊重女性主權、尊重女性「解放乳頭」與兩性平等。

FireFemiAction成員也在2日下午到臉書南韓分公司前舉標語抗議，痛批臉書「男性裸露上身沒關係，女性露胸部就是色情嗎？」成員也同時進行「解放乳頭」活動，脫去上衣露出胸部，一旁警方見狀馬上拿出準備好的棉被替她們蓋上，並圍起封鎖線。

臉書南韓分公司對此在今日道歉，坦承是誤刪照片並把照片恢復，FireFemiAction也開心在臉書粉專po文慶祝，「貼文救回來，我們的勝利！」。