卡達擬購俄S-400系統 沙國王嗆摧毀 俄稱不改變計畫

俄羅斯最先進的S-400導彈防禦系統發射畫面。（路透檔案照）

2018-06-03 17:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國「世界報（Le Monde）」近日報導，沙烏地阿拉伯當局表示，倘若卡達（Qatar）引進俄羅斯S-400「凱旋」（Triumph）防空導彈系統，沙國將對卡達採取軍事行動。然而，俄國國會上院國防與安全委員會仍表示，俄方向卡達出售該武器的計畫不會改變。

報導引述消息來源指出，沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz）近日親自致函法國總統馬克宏，針對杜哈當局和莫斯科當局討論引進S-400系統一事，表達「深切關注」。沙爾曼在信中表明，如果這起交易持續進行，沙國將「採取所有必要措施消滅這組防衛系統，不排除採取軍事行動」，盼巴黎當局透過外交向卡達施壓。

以沙烏地阿拉伯為首的九個中東和北非國家，2017年6月5日起以卡達支持恐怖主義為由，與卡達斷交並實施經濟封鎖。卡達之後積極開拓與外國的政治、貿易和軍事交流，包括去年和俄國簽署軍事合作協議。卡達駐俄國大使阿提亞（Fahad bin Mohammed Al-Attiyah）今年1月即表示，杜哈和莫斯科當局正洽談引進S-400防空導彈系統和「鎧甲S1（Pantsir-S1 ）」防空系統。

不過，俄國國會上院國防與安全委員會副主席孔德拉季耶夫2日表示，俄方一直有意向卡達提供S-400系統，沙國的反對立場不會改變此一軍購意向。S-400防空導彈系統包括指揮車、雷達車和導彈發射車，堪稱俄國最先進的全空域、可移動式導彈防禦系統，只要5到10分鐘即可完成部署，可同時偵測300個飛行目標，並一次鎖定36個目標，摧毀射程範圍內的戰機、直升機、巡弋飛彈等飛行物。