《丁丁歷險記》2幅罕見手稿拍賣 1263萬落槌

在美國當地時間2日，2幅1957年的《丁丁歷險記》手稿，是其第19部作品《紅海鯊魚》的其中一頁。（圖擷自Heritage Auctions官網）

2018-06-03 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕比利時漫畫家勒米（Georges Prosper Remi），在20世紀以法文筆名艾爾吉（Hergé）創作《丁丁歷險記》，至今仍有眾多粉絲，也是拍賣場上的熱門商品，最近在美國拍賣會上，2幅丁丁手稿以42.2萬美元（約新台幣1263萬元）落槌。

綜合外媒報導，在美國當地時間2日，於德州達拉斯的拍賣場上，出現2幅艾爾吉在1957年的手稿，1張是用鉛筆所繪的草稿，1張則是用墨水畫出的作品，大小分別為大小分別為35.2x50公分、30.7x47.7公分，是《丁丁歷險記》的第19部作品《紅海鯊魚》的其中一頁。

由於艾爾吉的手稿在市面上十分少見，原本預估能以72萬到96萬美元的價格賣出，不過最後僅以42.2萬美元落槌，拍賣公司表示，這2幅手稿是由一名不願意透漏身分的布魯塞爾收藏家所標下。

丁丁是有史以來最知名的漫畫人物之一，漫畫被翻譯成90種語言，銷售超過2億本，至今仍然流行。《丁丁歷險記》的一部連環漫畫，曾在巴黎賣到164萬美元（約新台幣4920萬元），第5部作品《藍蓮花》的一幅畫，也在香港賣到120萬美元（約新台幣3600萬元）。