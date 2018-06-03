美議員稱「可拒賣房給同性戀」 地產經紀：現在2018耶！

美議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher），日前與全國房地產經紀人協會（NAR）會員面談時，竟指出，「屋主若對買家的生活方式不滿意，有權將房屋出售給同性戀者」，引發撻伐聲浪。示意圖。（法新社）

2018-06-03 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國家州共和黨眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）日前與全國房地產經紀人協會（NAR）會員面談時，竟指稱「屋主若對買家的生活方式不滿意，有權將房屋出售給同性戀者」，此言一出，引發撻伐聲浪，全國房地產經紀人協會更決定不再支持。

綜合外媒報導，羅拉巴克上月16日與房地產協會前執行長伍德亞德（Wayne Woodyard）晤談時，語出驚人表示，屋主如果對買方的生活方式感到不滿意、有意見，當然有權可以不把房子賣出，更說「屋主絕對能拒售房子給同性戀者」。

羅拉巴克亦拒絕修改公平住房法案（Fair Housing Act），對此他表態「不會支持」，此條法案修改後，將能把反歧視條款保護的族群擴大到「LGBTQ」社群（指Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者、Transgender跨性別者，「Q」代表Queer酷兒或對性別認同存疑的Questioning）。

羅拉巴克的言論引發軒然大波，全國房地產經紀人協會則宣布，日後不會再提供羅拉巴克金錢上的支持，呼籲國會能支持消除任何有關「性取向」或「性別認同」的住房歧視。

一名洛杉磯的房地產經紀人格拉夫（John Graff）則痛批羅拉巴克的言論過時：「特別是現在都已經2018年了！」