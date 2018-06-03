排隊感覺變了！ 日本將諾貝爾獎理論用在廁所設計上

日本在廁所設計再次挑戰創新思維，將諾貝爾獎獲獎理論融入於廁所設計。（圖擷取自style.nikkei.com）

2018-06-03 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本廁所的清潔無異味往往讓外國旅客嘖嘖稱奇，如今傳出日本在廁所設計再次挑戰創新思維，將諾貝爾獎獲獎理論融入於廁所設計，用以最大限度減少人們在上廁所時的等候時間。

根據《日經》報導，高速公路休息站，常常可以看到廁所前大排長龍，日本靜岡縣沼津市「東名高速公路」愛鷹服務區的廁所，利用了「薩凡納效應」（Savannah effect），通過訴諸於人類的視覺來減少排隊。

「薩凡納效應」是指在樹木茂盛的昏暗森林裡迷路的人一旦發現前方明亮的草原（Savannah），就會安心地朝著光明的方向前進。

中日本高速公路東京支社的伊藤佑治解釋，他們在單間並排佈局的廁所內部空間做巧思，將裡面的牆壁用燈光照得很明亮，且廁所門上的彩繪使用了暖色系，使其顯得很明顯；而在靠近廁所入口的前部則採用了稍暗的燈光，牆面等的彩繪也主要採用藍綠等冷色系，這些設計會讓人感覺通往裡面的距離更短的視覺效果。

根據科學性理論、不知不覺改變人類行動的方法被稱為「Nudge（助推）」，這是諾貝爾經濟學獎的理查德·塞勒（Richard Thaler）教授在2017年提唱的理論。東京大學教授西成活裕也指出，「助推」不限於語言、種族或文化等，可直接訴諸於人類的行動心理，誘導人類。他也認為，可運用此理論在即將舉行東京奧運會上，將成為減少排隊的有效手段。