四川大火燃燒逾40小時、700警消救援 官方：僅1死

中國四川達州一個批發市場1日晚間發生大火，燃燒超過40小時。（圖擷取自微博）

2018-06-03 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川達州市一個批發市場，在上週五（1日）傍晚近6時發生大火，由於批發市場內堆置大量可燃商品、雜物，火勢一發不可收拾，當地政府動員700多名警消到場搶救，火勢截至3日上午10點仍未完全撲滅，燃燒超過40小時，當局事後統計指出，火災造成1名男子死亡。

綜合中媒報導，1日晚上5點55分左右，四川達州市一處「達州好一新批發市場」發生嚴重大火，起火點位於地下的冷凍庫，濃煙蔓延迅速、溫度上升快，加上燃燒著現場堆放的發泡膠而釋放有毒氣體，造成搜救困難，火勢還蔓延到其他倉庫與門市。

當地警消獲報後不敢大意，共動員超過700名警消、先後出動121輛消防車，火勢在2日晚間9點一度受到控制，但過沒多久現場又出現微火，火勢蔓延開來越燒越大，截至3日早上10點仍未完全撲滅。

事後當局統計指出，這起火災僅造成一名男子受困，經送醫後搶救無效死亡。中國網友則直呼傻眼，留言「連這都要『和諧』到底是怎樣？」「這麼嚴重的火災沒人受傷只死1人，這你敢信？」台灣網友則笑說，「厲害了，我的國，每個對火的抗性都點滿了」、「其它已經燒成灰了 本來就不能算人」、「中國防災能力有夠強 應該和世界分享一下經驗 造福社會」、「辨識的出臉的才算 那些燒成黑的~算失蹤」、「沒事兒沒事兒」。