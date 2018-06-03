美國Y世代瘋「F.I.R.E」運動 挑戰30歲退休

現代人較重視生活品質，不想花大半輩子投入職場，於是開始追求「提早退休」。示意圖。（路透）

2018-06-03 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕「退休」一詞，會讓我們聯想到要等到60歲左右的年紀，但現代人較重視生活品質，不想花大半輩子投入職場，於是開始追求「提早退休」。根據美國《時代雜誌》（Time）報導，美國千禧世代間目前正風靡一個叫「F.I.R.E」的運動，就是一個即竭盡其所能的挑戰30歲就退休的運動。

「F.I.R.E」的意思為「經濟獨立，提早退休」（Financial Independence and Retire Early）。對於崇尚「F.I.R.E」運動的Y世代青年們來說，與其花上自己大半人生做著不喜歡的工作到退休，還不如設下一個較早的退休年齡（30、40歲左右），並在此之前透過極度節儉的生活習慣、投資低成本指數基金等方式達到經濟獨立，並在退休後掌握自己的生活方式。

「F.I.R.E」運動成員需要關注生活中的所有微小的開銷，把不必要的物欲降到最低。除此之外，經濟獨立不代表就放棄工作，而是尋找另一份更有意義、你更加熱愛的事物或工作，像是可以在YouTube上學習新事物，用以尋找或開發你的新事業。

然而，「F.I.R.E」運動也招致不同的質疑聲浪，「Our Next Life」的創辦人海斯特（Tanja Hester）表示，對於那些想要一夕致富、或是單純討厭工作的人，「F.I.R.E」運動恐不適用。有些人將辭職視為通往快樂的唯一道路，但反而迎來的是不安、焦慮甚至低潮；而「F.I.R.E」成員們也常遭到親友們誤解，認為提早退休只是懶惰和享樂的代名詞。

對於「F.I.R.E」運動值不值得挑戰，專家認為，汲取這個運動的優點絕對無害，也建議若想提早退休，但卻害怕完全踏入「F.I.R.E」運動的人，仍可嘗試找第二份工作、或是試著短期儲蓄等，皆有助於提早退休做準備。