女歌手迷你裙裡忘了穿內褲 下面全被看光光

2018-06-03 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕近來一則影片在泰國臉書瘋傳，只見一名女歌手穿著迷你裙露出白皙美腿，隨著歌曲節奏擺動曼妙身姿，但私處全都被觀眾看光光，原來她沒穿內褲就上台演唱。

從影片中可以看到，該名女歌手表演時不僅有樂隊伴奏，還有舞群伴舞，但鏡頭始終關注在她身上，女歌手的一舉一動無不引起觀眾的注意，只為了看到她纖纖玉腿裡的神秘黑色三角地帶。

泰國多家媒體紛紛轉述此事，當地網友批評為何當時沒有人提醒她，也有人覺得女歌手並不是忘了穿內褲，而是故意要露出來。

相關影片請見：