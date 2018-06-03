裝甲防彈性能不足 日本自衛隊取消新型甲車研發計劃

防衛省人士透露，研發用於離島防衛和海外派遣的新型輪式裝甲車研發計劃被取消，取消理由是防彈板性能未達到要求標準。圖為陸上自衛隊AAV-7裝甲車。（路透）

2018-06-03 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊增設水陸機動團，4月7日於九州長崎縣佐世保市相浦基地成軍，全軍規模2100人，意在防範中國。不過日本防衛省人士透露，研發用於離島防衛和海外派遣的新型輪式裝甲車研發計劃被取消，取消理由是防彈板性能未達到要求標準。

根據日本《共同社》報導，由於中國對東海步步進逼，陸上自衛隊正在進行琉球群島的部隊改革，而新型輪式裝甲車作為離島部隊裝備之一，正進行研發。不過由於負責此計劃的小松公司在去年1月向防衛省防衛裝備廳提交5輛樣車，檢查後發現車身不同位置的防彈板性能各異，且防彈板本身厚度也不足，甚至傳出在實彈射擊測試中，裝甲車防彈板屢次被射穿。

防衛裝備廳在去年12月指稱樣車存在問題，要求小松公司進行改裝修復，要研發完成時間從2018年度推遲至2021年度，對計劃進行研究後，得出結論認為取消計畫較為合適。防衛省相關人士表示，自衛隊大型裝備研發遇挫的情況極為罕見，防衛裝備廳正考慮重新向其他製造商下訂單。