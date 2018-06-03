批中國恫嚇與脅迫 美國防部長：續提供台灣防衛武器...

美國國防部長馬提斯2日在新加坡「香格里拉對話」會議發表演說，指責中國恫嚇與脅迫鄰國。（路透）

2018-06-03 07:10

〔編譯魏國金／綜合新加坡2日外電報導〕美國國防部長馬提斯2日在新加坡舉行的「香格里拉對話」年度會議上演說指出，中國軍事化南海人造島礁的目的是為「恫嚇與脅迫」該區各國，但是美國不會放棄在印太地區的領導角色，「這是我們的優先戰區」。他也強調，美國「反對企圖改變現狀的所有單方面努力」，將繼續依「台灣關係法」提供台灣防禦所需的武器與設施。

香格里拉對話 強調反對片面改變現狀

馬提斯說，「中國的南海政策與我方戰略提倡的開放性大相逕庭」，這讓人對中國更廣泛的目的產生質疑。他指出，「中國在南海人造島礁的軍事化動作，包括部署反艦飛彈、地對空飛彈以及電子干擾系統，而最近則有轟炸機降落永興島」，「儘管中國的宣稱與此相反，然而這些武器系統的部署是以軍事手段，遂行恫嚇與威脅之目的有直接關聯」。

批中國南海軍事化是恫嚇 將自食惡果

馬提斯警告，美國取消邀請北京參與環太平洋軍事演習，就是對中國南海島礁軍事化的「初始反應」，這是相當小的後果，但未來的後果更為龐大。他說，「如果中國不找出與互有利害的國家有更大合作的方式，到頭來將自食惡果」。

上月27日兩艘美國軍艦駛近中國宣稱擁有主權的數個西沙島嶼，因此激怒北京，馬提斯回應，「這些水域在我們看來是自由開放水域」，「我們不認為穿越傳統的國際海域是軍事化行為，我們將之視為以規則為基礎的國際秩序的肯定」。

馬提斯也論及台灣地位問題，強調美國「反對改變現狀的所有單方面努力，並持續堅持任何化解分歧的決議需符合海峽兩岸人民的意願」。他也說，五角大廈矢志與台灣合作，提供台灣自我防衛所需的武器與設施。北京近來加大對台北施壓，運用其外交與經濟影響力孤立台灣，並對承認台灣是獨立國家的企業予以懲罰報復。

他話鋒一轉指出，美國不是要求印太國家在美國與中國之間選邊站，「中國在型塑國際系統上應該且確實有發言權，然而所有中國的鄰國在塑造中國的角色上也有權發言」。他補充說，「美國持續追求具建設性，並以結果為導向的美中關係」，美國歡迎與中國合作。他也宣布將接受中國邀請，不久將訪問中國。