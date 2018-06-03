尼斯湖水怪現蹤！ 6公尺不明生物現身10分鐘...

尼斯湖水怪疑似現蹤，畫面已獲官方認證。（圖擷自gazzetta.gr）

2018-06-03 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕尼斯湖水怪出現了？一名愛爾蘭「尼斯湖水怪迷」最近在蘇格蘭尼斯湖拍到「尼斯湖水怪」（Loch Ness Monster）長達10分鐘，這隻疑似為水怪的生物長達20呎（約6公尺），游泳時還會跳躍，且畫面已獲官方尼斯湖水怪觀光登記處認證。

綜合外媒報導，53歲的歐法奧哈加恩（Eoin O’Faodhagain）曾多次到尼斯湖旅遊，也自稱為「尼斯湖水怪」粉絲，他聲稱1987年7月造訪時，曾短暫目擊水怪；今年4月30日，他真的錄到疑似尼斯湖水怪的生物。

歐法奧哈加恩直呼，「我無法相信我的眼睛！」他進一步說，「我用手機錄下，這畫面是非常不尋常的，這肯定是一件大事！它（水怪）又一次又一次潛下湖面又浮起。這不是一條船，也不是一個木頭，我會說這是尼斯湖水怪。」他也認為，「尼斯湖水怪」並非蛇頸龍，而是某種在尼斯湖生活和進化了數以千年的生物。

歐法奧哈加恩拍下的影片，現已被官方尼斯湖水怪觀光登記處認證，該登記處館長坎貝爾（Gary Campbell）表示，過去影片只有一兩秒，此片段長達10分鐘相當難得。

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