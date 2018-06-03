「身材練輸這隻貓」 肌肉虎斑貓一夕爆紅

網友創意地將這隻體型是一般貓咪兩倍大的「肌肉貓」，P圖進電影《侏儸紀公園》的經典畫面。（圖擷取自推特）

2018-06-03 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日社交網站推特上有一隻身材壯碩的「肌肉貓」一夕爆紅，網友不只熱烈討論，還將幫這隻貓惡搞P圖，甚至有人開玩笑說，自己的肌肉練輸這隻貓了！

綜合媒體報導，推特「buff cat」近日PO出了幾張身材魁梧、體形壯碩的虎斑貓照片，瞬間引起許多網友熱烈討論，網友們不只大讚虎斑貓可愛，甚至開玩笑感慨自己「練身材練輸這隻貓了」。

還有網友創意地將這隻體型是一般貓咪兩倍大的虎斑貓，變成P圖素材，將牠放進電影《侏儸紀公園》的經典畫面，虎斑貓的氣魄幾乎與恐龍媲美。但也有不少網友憂心，這隻「肌肉貓」是不是有些過重，美國紐約的獸醫史密夫（Dan Smith）則說，他認為這隻貓有可能是罹患了遺傳性的肌肉疾病。

推特帳號「buff cat」是一位加拿大貓咪主人特地為他養的貓申辦的帳號，但帳號使用者也澄清，這隻「肌肉貓」並不是他的寵物，會有這幾張照片，只是因為他有一天覺得鄰居養的貓很可愛，順手拍下上傳。

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ — buff cat （@officialbuffcat） 2018年5月28日

近日社交網站推特上有一隻身材壯碩的「肌肉貓」一夕爆紅，讓網友大玩P圖。（圖擷取自推特）