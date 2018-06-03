開心出國怕回不了家？ 專家點出「這2國」的飛機最好別搭

伊朗、古巴的飛機因為受到經濟制裁的緣故，通常只能向外租借或到黑市購買，安全品質堪憂。圖為示意圖。（美聯社）

2018-06-03 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕飛機失事的原因很多種，天災與技術人員疏失目前雖仍為最主要的因素，但不能忽略的是，國家間的「經濟制裁」也成為了飛機失事的因素之一，遭到點名的有「伊朗」、「古巴」2國的飛機，專家警告，因為受經濟制裁影響造成機型老舊，失事比例也攀升。

據《經濟學人》（The Economist）報導，空難調查人員花了若干年的時間，從殘骸、黑盒子等等證據比對、分析空難發生原因，他們驚訝發現，除了最基本的因素之外，致災原因竟還包含「經濟制裁」。

以今年5月18日造成112人死亡的古巴空難為例，雖然古巴允許航空業申請美國出口許可證，但業者例如古巴航空很少這樣做，因為古巴的國營企業太窮，外加美國對古巴禁運令影響，面對貿易困難，無法直接購買西方生產的飛機，連零件維修都有困難。

再加上國際金融機構相當謹慎，不敢隨便提供融資給經濟能力低下的古巴，因此古巴只能透過向他國租賃飛機的方式，來支撐國內民航業，為了削減支出，古巴業者會盡量挑選便宜的租借，可想而知一分錢一分貨，當時古巴空難的失事班機，就是向墨西哥環球航空租的，機齡竟已高達39年。

有外交政策專家認為，美國對其他過家製出的經濟制裁，已經或多或少影響到全球人類福祉，讓人心生反感。美國另一名敵手伊朗，因先前涉嫌將客機作為軍機使用，受到比古巴更嚴格的禁運令。

2015年美國前總統歐巴馬取消了禁運令，聯合其他國家換取抑制伊朗核武計畫，並簽訂「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱「伊核協議」），當時伊朗立即向波音公司下訂200架飛機，但上個月初，美國總統川普宣布退出「伊核協議」，而且還食言僅交付伊朗11架波音飛機。

在計畫被打亂，客機嚴重不足的情況下，為了維持國內正常營運，伊朗航空業只好在黑市購買二手客機或維修零件，這也導致伊朗民航失事率相較其他國家都還要高出許多。