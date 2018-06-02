南韓直播主太想紅？男學生包圍中 脫衣熱舞露雪乳

韓國日前傳出有一名24歲的正妹網紅私自進入母校開直播，還在一群男學生的包圍下脫衣熱舞，引發外界批評。（圖擷取自網路）

2018-06-02 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕近來網路直播盛行，許多直播主、網紅開始將直播當成賺錢的工具，但韓國日前傳出有一名24歲正妹網紅私自進入母校開直播，還在一群男學生的包圍下脫衣熱舞，引發外界批評，這名網紅還聲稱自己的叔叔是國會議員秘書，引發更多議論。

私闖國中挨批 網紅：叔叔是國會議員秘書

近日韓國網路流傳一段影片，是24歲女網紅「요베비」（寶貝喲）在上月30日時偷跑進國中母校開直播，當時許多男學生看到後都十分興奮，紛紛呼朋引伴將她團團包圍，沒想到，女網紅還當場開始脫衣熱舞，露出性感酥胸，讓旁邊的學生又叫又跳。校方獲悉後趕緊報警，警方才到場將她帶回，不過，此事已在網路傳開，引來不少批評。

事後女網紅在自己的實況頁面PO文道歉，為自己在有許多未成年人的地方做出這些行為深感抱歉，但聲稱自己是因懷念母校才偷偷潛入直播，事前也無法與料會有這麼多學生包圍她，更誇張的是，她還搬出自己的叔叔是國會議員秘書，聲稱對方會處理後續問題，讓網友看完她的解釋後更加不滿，持續留言抨擊她，並對她的說法存疑。