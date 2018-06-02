金正恩未放棄擁核？ 美官員：核試場爆炸有蹊蹺

北韓上月24日爆破核子試驗場，但外界質疑這場爆破，作秀成分較高。（路透）

2018-06-02 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日有北韓官員為確保川金會能夠如期舉行，赴美送上金正恩的親筆信，但川普沒看仍宣布，川金會將按照原定計畫，於6月12日在新加坡舉行。但即便川金會順利進行，北韓是否棄核仍是未知數。有美國情資單位的官員透露，北韓領導人金正恩「不會做讓他變脆弱的事情」，即是尚未放棄擁核的計畫。

據《CNN》報導，對北韓爆破核試場一事，1名匿名的美國情資官員透露，爆破後掀起的沙塵暴規模小，因此認為爆炸強度不足以摧毀隧道，而且北韓要求記者媒體在距離500公尺見證，更是強而有力的證明。

其實美國一直對北韓邀請媒體見證，感到懷疑，這名官員認為，金正恩未放棄重新建核試場的計畫，儘管他可能暫時放棄彈頭和導彈，但他「不會做任何讓他變脆弱的事情」。

北韓上月24日爆破豐溪里核子試驗場，利用炸藥使核子試驗場的所有坑道坍塌，但卻沒收記者攜帶的輻射劑量計。北韓政府表示，這場爆破不僅封閉所有通道入口、拆除觀測設備、研究所與警衛建築，相關人員也全數撤出，完全沒有放射性物質外漏，周遭生態環境不受影響，核試場周圍相當安全，所以不需要測輻射。