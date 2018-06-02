「股神」巴菲特慈善午餐 今年得標價近1億元

與「股神」巴菲特（見圖）共進午餐的機會，今年由1位匿名人士以330萬100美元（約新台幣9835萬元）得標。（路透）

2018-06-02 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕與「股神」共進午餐需要花多少錢？「股神」巴菲特（Warren Buffett）每年都會義賣與他共進午餐的機會，今年的拍賣結果已在今日上午（美東時間1日晚上）出爐，由1位匿名人士以330萬100美元（約新台幣9835萬元）得標。

綜合媒體報導，巴菲特從2000年起提供共進午餐的機會，透過「ebay」進行慈善拍賣，每年的拍賣所得都全數捐給舊金山格萊德基金會（Glide Foundation），今年已是第19年舉行，截至去年已經捐出了超過2500萬美元（約新台幣7.5億元）。

共進午餐機會的競標得主可以與巴菲特在紐約的Smith & Wollensky牛排館，共進約3、4小時的午餐，並可邀請7人一同用餐，過去甚至有得標者因為與巴菲特共進午餐的機會，得到巴菲特的青睞，受巴菲特邀請幫忙監管波克夏公司的投資。

今年的得標價330萬100美元創下了歷年來第3高的紀錄，更比去年268萬美元（約新台幣7989萬元）的得標價高了23%，漲幅甚至比波克夏公司的股票還要高出許多。