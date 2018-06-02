金正恩有心機？美網友：大信封酸川普手小

美國總統川普1日收下由北韓特使金英哲轉交的金正恩親筆信。（取自美國《國會山報》（The Hill）網站）

2018-06-02 19:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓領袖金正恩寫給美國總統川普的親筆信，已由訪美特使金英哲交給川普，這封象徵和平的信函不僅意義重大，連外觀都大得讓人難以忽視。針對金正恩如此「大」費周章寫信的原因，有看法稱金正恩欲迎合川普好大喜功的個性，也有人認為這是金的「小手段」，藉由「大信」來諷刺川普「手小」。

金正恩的親筆信一日飄洋過海來到白宮，川普在橢圓形辦公室內親手收下，但外界最先注意到的是該封信的尺寸，竟大得宛如一個手提公事包。美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群網站「推特」率先湧現討論潮，直言這封巨大信件完美凸顯高頭大馬川普的罩門－他的手特別小。川普一直以來都對「大小」很在意，近乎到了偏執的程度。過去多次被調侃手指短，還曾親口反擊。

《BBC》之前報導過，2016年美國共和黨黨內初選時，川普當時與競爭提名的參議員魯比歐（Marco Rubio ）比手的大小，還影射手掌大小跟生殖器大小有關，「他一直提到我的手，他說如果我的手小，其他某個部位也是小的，我保證我那裡沒問題，我保證」，還表示對自己「很有信心」。

此次，抓到機會的美國網友迫不及待地揶揄川普，「你們認為川普知不知道，金正恩是在嘲笑他？」也有人換個方式酸川普，「是這封信真的這麼大，還是川普的手確實那麼小？」最爆笑的是，不少網友已經開始期待「禮尚往來」的川普將如何回應金正恩，「為了不被比下去，川普的回信搞不好會像一個足球場那麼龐大。」