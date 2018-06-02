協同美軍開發無人機惹火員工 Google不玩了

2018-06-02 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘谷歌（Google）日前傳出將參與五角大廈戰爭科技Maven計畫（Project Maven），將人工智慧（AI）影像解析技術用於改善無人機攻擊，引發員工聯署抗議，甚至有員工因此憤而辭職。這項計畫案今日出現大逆轉，有內部員工透露，谷歌明年將退出此合作案，不玩了！

綜合媒體報導，國防雖是一個巨大的淺在市場，不過谷歌員工仍認為這項合作計畫涉及道德問題，可能成為殺人武器的墊腳石，並協助美國政府進行軍事監控，導致致命後果。約有4000名谷歌員工連署拒絕這項「戰爭業務」，希望谷歌立刻與美國軍方取消合作計畫，並設立相關政策防止參與軍方的技術發展。

谷歌日前發佈聲明強調，Maven計畫不具攻擊性，他們僅會分析無人機的影像數據，不會有任何侵入性使用，並將制定相關道德規範，禁止人工智慧技術應用於軍事武器。

谷歌雲端業務負責人格林（Diane Greene）本週向員工透露，谷歌在明年合約到期後，將退出此合作案。

五角大廈於2017年4月成立Maven計畫，以強化軍事武器的學習能力，並將重點放在改善無人機影像分析，讓無人機更容易識別攻擊目標，避免傷及無辜。這項合約據稱價值不到1000萬美元（約新台幣2億9831萬元），但據信可能促成Google與美軍達成獲利更可觀的技術合作。據《紐約時報》報導，谷歌與美國國防部「五角大廈」早已是多項業務的合作夥伴，其他如軍方在谷歌廣告平台上投注軍事廣告等。