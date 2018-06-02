對付「網路幹話」？ 烏干達開徵社群媒體稅惹議

烏干達開徵「社群媒體使用稅」，往後烏干達國民若是使用「社群媒體」，就要繳稅；外界普遍認為這是烏干達強人總統穆塞維尼控制言論自由的新招。（蓋帝圖像）

2018-06-02 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕這週三（5月30日）烏干達國會通過了一個爭議法案「社群媒體使用稅」，往後烏干達國民若是使用「社群媒體」發文，就要繳稅；雖然該國財政首長宣稱是為了拯救該國沉重的債務負擔，但過去烏干達強人總統的言論反讓人質疑真正的目的是為了控制言論。

綜合外電報導，「社群媒體使用稅」是針對國民使用包括Facebook、WhatsApp、Twitter和Viber在內的社群平台，每日需繳付200烏干達先令（約新台幣1.6元）給政府，另外該法案也規定每一筆使用網路行動支付的交易都要支付交易額1%的稅。

政府宣稱該法案有助於改善國家財政，據官方統計，烏干達人口約4000萬，光是Facebook便有超過200萬的活躍用戶。

烏干達財政首長大衛·巴哈蒂（David Bahati）表示，立法的目的是為增加國家的收入，用以維護國家的電力供應，讓人們能更頻繁的使用社群平台；而烏干達國會發言人克里斯·奧布雷（Chris Obore）則稱，隨著越來多烏干達人使用社交媒體，這筆稅收會成為烏干達重要的收入；政府正努力不要依賴國際援助的錢，且這個新稅的稅額非常少，烏干達人民不會覺得太貴。

不過烏干達強人總統約韋里·穆塞維尼（Yoweri Museveni）先前在敦促該草案進國會立法時稱，一定要向人民開徵「社群媒體使用稅」，以便政府使用徵來的稅收處理「網路謠言」；且過去烏干達也曾發生總統大選時，社群媒體被官方強制關閉的前科，讓反對派與社會運動者批評這是政府箝制言論自由的新招。

烏干達國會最大反對黨的議員卡特希·戈佛雷（Katusabe Godfrey）批評，錢都被國家汙走，然後我們還想再向掙扎求生的窮人課新稅；我並不想成為這種扼殺烏干達人生活的政府一份子。

烏干達一名記者與社運者利迪亞·納穆比魯（Lydia Namubiru）則表示，雖然總統宣稱是為了對付網路謠言，但很明顯是衝著一名廣受年輕人歡迎、靠網路活動選上議員的反對派人士；更何況烏干達人大多使用價格為500至1000烏干達先令（約新台幣4~8元）的少量數據包，他認為這個新稅將有效的遏制社群平台的影響力。

烏干達政府先前對言論自由的壓迫早已有跡可循，過去總統大選期間烏干達政府不但曾封鎖Facebook與WhatsApp，也勒令過網路供應商關閉未經政府認可的網路新聞媒體；而去年7月，也傳出烏干達政府與中國簽約，由中國協助烏干達監控與防止社群媒體遭到濫用。