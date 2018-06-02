女學生晚自習後跳樓亡 家屬到校討公道竟被嗆：弄死你全家

2018-06-02 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省南充市，一間護理校女學生，上週一（21日）跳樓身亡，但校方卻阻止家屬認屍，還自行火化女學生屍體，讓人懷疑內情不單純。更誇張的是，當李女的家屬到校理論時，竟被恐嚇「弄死你全家」，最後還被警察帶走。

據《自由亞洲電台》報導，四川護校一名16歲女學生李思宇日前突在校內跳樓身亡，事發當時，李思宇的叔叔第一個趕到現場想要認屍，但卻遭校方阻止、毆打。父親李營表示，事發隔日（22日）到學校討公道時，竟遭校方人士阻撓，還對李思宇高齡70多歲的祖父母動粗，揚言：「弄死你們全家」。校方當時更通報警方將李家一行人全抓進警局，期間不准他們喝水進食，時間長達6小時。

李營指控，女兒成績校名列前茅，是全校第一，但校方卻將她貼上患有「精神病」的標籤，害女兒身受影響導致她輕生。

校方雖口頭答應願意協商，但南充衛生學校校長至今龜縮，不願面對死亡學生的家屬，更誇張的是，當地衛生和計劃生育委員會、教育局竟全幫學校護航，聯合發聲名否認家屬指控。

《亞洲人權觀察員韓子》在推特上爆料，「自殺的女學生晚自習被老師留下，後無故跳樓自殺。學校在未通知其家長情況下火化了屍體。家長到學校理論被警察帶走.....有人懷疑老師性侵未遂導致學生跳樓，學校為了聲譽掩蓋事實火化了屍體！這就是天朝教育？吃人的學校。」

事態嚴重引起網友廣大迴響，網友紛紛留言：「在天朝，想知道死亡真相，比登天還難。不是攝像頭壞了，就是沒有什麼明顯的打鬥痕跡，屬於自殺。」、「一句話概括，地方政府越來越黑暗腐敗，就是欺負底層群眾沒錢沒勢，更是欺負老百姓手裡沒有槍！」、「這就是共產黨，就是這樣赤裸裸，殺完人一把火燒了，毀屍滅跡。這要在美國，出現這種事情。難以想像。」

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