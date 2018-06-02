淫魔溫斯坦將被拍成恐怖電影 好萊塢導演正在寫劇本

電影製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵、性騷多名女星，已經遭到起訴。好萊塢導演布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）透露，他最近正在寫一部關於溫斯坦醜聞的恐怖電影劇本。（路透）

2018-06-02 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕得過奧斯卡獎的電影製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），涉嫌性侵、性騷多名女星，已經遭到起訴。好萊塢導演布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）透露，他最近正在寫一部關於溫斯坦醜聞的恐怖電影劇本。

據《BBC》報導，布萊恩狄帕瑪在1970年代至1980年代執導出知名驚悚片《魔女嘉莉》、犯罪片《疤面煞星》，他表示自己正在密切關注此事，畢竟他認識很多遭溫斯坦狼爪的人，這些年來也聽過不少相關傳聞。

布萊恩狄帕瑪說，導演必須獲得演員的信任和愛，如果只是因為個人慾望而違反了這項準則，可以說是最糟糕的事情。他指出，目前自己一直在和一位法國製片人討論劇本，目的是解決這個行業的性暴力問題，但他也強調電影主角不會取名為哈維溫斯坦。

布萊恩狄帕瑪透露，這將是一部恐怖片，裡面有性侵犯者，故事背景為電影行業。此外，他還認為#MeToo運動可以從根本上改變電影主題和製作方式，因為女性審美和男性截然不同，目前許多電影都是從男性的目光投射出去。