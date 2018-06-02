發動貿易戰讓大家都怒了...美財政部長G7峰會成邊緣人

美國財政部長梅努欽。（路透）

2018-06-02 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國宣布，將針對歐盟、墨西哥、加拿大等國家的進口鋼鋁徵稅，為全球經貿投下震撼彈，此舉毫無意外地引發各國猛烈批評，這也讓正在加拿大出席全球7大工業國（G7）會議的美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）立場尷尬，甚至遭到了孤立。

根據《路透》報導，法國經濟部長勒邁爾（Bruno le Maire）指出，由於美國決定對歐盟、墨、加等國實施加稅，使得梅努欽在會議中遭到孤立，他則會對梅努欽說，「對進口鋼鋁加稅是一個法律上無法接受，政治上缺乏公正，經濟上造成危害的決定。」

勒邁爾表示，「很不幸地，G7將變成G6+1，美國會在冒著經濟不穩定的風險下對抗所有人。」他強調，「我們的整個目標是讓美國恢復理性，美政府的加稅理由並沒有足夠的說服力。」

美國總統川普在宣布自6月1日凌晨0時（台灣時間1日中午12時）起，將對從歐盟、加拿大與墨西哥進口的鋼、鋁製品分別課徵25%、10%高額關稅。加拿大隨即宣布，7月起對美鋼鋁在內共128億美元商品課徵報復性關稅；墨西哥將對美國農工產品採取「對等」措施；歐盟擬自6月20日起，對美國33億美元商品加徵關稅。