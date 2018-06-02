3歲童天生沒雙手 餐廳吃飯竟遭兇：不准用腳碰！

威廉雖然天生沒有雙臂，但是家人仍訓練他用腳完成生活大小事。（圖擷自臉書）

2018-06-02 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕不可置信！美國一名天生沒有雙臂的3歲男童威廉‧班克福特（William Bancroft），在阿肯色州（Arkansas）溫泉城知名連鎖餐廳IHOP用餐時，竟遭到店員斥責「腳很髒」，不准他碰他們餐廳裡的東西，威廉小小的心靈受到重創，事件經過報導後引起廣大網友極度不滿，最後IHOP公開道歉，並連絡班克福特一家希望能有彌補的機會。

綜合外媒報導，威廉出生時就沒有雙臂，但家人並沒有對他過渡溺愛，仍將他當作正常的孩子對待，因此交會他如何用雙腳取代雙手完成日常生活中的種種挑戰。

日前班克福特一家人到IHOP用餐，期間點了威廉最愛的鬆餅，在此之前媽媽阿萊克西斯（Alexis Bancroft）已將威廉的雙腳清潔乾淨，但正當威廉喜孜孜準備用腳拿取桌上的糖漿時，遭到值班經理阻止，理由是「用腳很不衛生，不能碰他們桌上的東西」。

阿萊克西斯當場回嗆說，在用餐前，她已經將兒子的腳清理得非常徹底，並反問：「難道妳會要求所有顧客在碰糖漿罐之前，都要先洗手嗎？」，但經理態度仍十分強硬，認為就算腳洗乾淨也不能拿來跟手比。

事後阿萊克西斯一家人當場離開，同時餐廳內有另外2名女士也在餐點剛到達時就起身走人，用行動支持威廉。

阿萊克西斯事後撰寫文章，直言對IHOP失望透頂，希望大家抵制這間店，事件曝光後，IHOP總裁瑞貝勒斯（Darren Rebelez）透過聲明稿致歉，並重申IHOP不容許「任何類型的歧視」，此外溫泉城加盟店也一直在與班克福特一家聯繫，希望能給他們機會彌補此次錯誤。