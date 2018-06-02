驚悚！東京新宿置物櫃飄惡臭 打開驚見死亡3個月女嬰

日本東京手提箱嬰屍命案，竟是25歲的媽媽在漫畫店分娩後，嫌嬰兒太吵因而殺害棄屍，最後遭到警方逮捕。日本警察示意圖，與本新聞無關。（路透）

2018-06-02 16:51

首次上稿 16:12

更新時間 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京新宿歌舞伎町一處路邊投幣式置物櫃，於5月29日發現1個手提箱，打開後赫然發現裏頭有具女嬰屍。警方展開調查後，赫然發現是1名25歲的女性在附近漫畫店突然分娩，嫌嬰兒太吵因而殺害棄屍，今（2日）順利逮捕嫌犯。

據《每日新聞》報導，5月29日下午1時50分，投幣式置物櫃管理公司因櫃子裡有惡臭傳來，連忙向東京警視廳搜查1課通報，警方隨後發現嬰屍，其頸部有類似用毛巾勒死的痕跡，死亡時間應在1到3個月之前。

據《產經新聞》報導，從監視錄影中發現，5月8日與15日清晨，有名女子到藏屍的置物櫃投錢，警方循跡找到嫌犯後將其帶回問話，她供稱自己已在歌舞伎町的「漫畫喫茶店」生活1年，在今年1月左右生下小孩並將其殺害，幾天後再棄屍。

據《NHK》報導，女嬰命案嫌疑人自稱姓名為戶川萬緒，住所不詳且沒有工作，她供稱因為剛出生的寶寶哭鬧太大聲，覺得麻煩就把女嬰殺了，之後再裝到手提箱中，遺棄在路邊的投幣式置物櫃。