美重申與台軍事合作 台下中國將領聽到後急開記者會...

不滿美國防部長馬提斯對台軍售發言，中國代表團長何雷（中）隨即召開記者會。（路透）

2018-06-02 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）在今日於新加坡進行的亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」中，毫不掩飾的點出中國在南海的企圖，還強調美國會持續與台灣保持軍事交流。這樣的發言讓台下聆聽的中共將領無法接受，立即召開記者會反駁。

馬提斯表示，中國南海人工島嶼的軍事化，包括部署反艦飛彈、地對空飛彈、電子干擾器，以及最近在島嶼登陸的轟炸機，是中國想達到恐嚇和脅迫的目的，他還強調，美軍會繼續在印度太平洋留下來，並與台灣有防禦軍備上的合作。

中國代表團團長解放軍中將何雷聽聞馬提斯的發言後，趁著空白時間召開記者會，強調中國反對任何國家對台軍售，也絕不允許任何人以任何名義在任何時候將台灣從中國版圖分裂出去。但何雷僅針對台灣問題反擊，對馬提斯提到的南海軍事化、恐嚇脅迫他國等指控皆無回應。

有媒體指出，馬提斯雖然在去年大會上也提過對台軍售，但今年的發言聽起來更加直接尖銳。另有分析指，今年出席大會的各國代表團中，部長級人數是歷年之最，但中國僅派出中將作為代表，且在現場也少與他國代表團進行交流。