美國新墨西哥州爆發野火 濃煙沖上2萬英呎高空

當地居民紛紛撤離至官方公布的安全地區等待新的消息。（美聯社）

2018-06-02 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州（ New Mexico）當地時間1日發生大面積野火（wildfire），由於當地近日天候炎熱乾燥且多風，火勢在草地與松樹林中迅速蔓延，滾滾濃煙宛如巨型雲朵，衝上2萬英呎（約6100公尺）高空。野火發生至今已燒毀十餘座建築物，目前當局正有計劃地疏散鄰近城鎮居民。

綜合外媒報導，美國新墨西哥州東北部一片森林在1日爆發野火後，數以百計的當地居民紛紛逃離家園，由於災區不斷擴大，當局除撤離主要火場所在地的十餘間農場外，位於下風處的城鎮也被納入新一波撤離名單中，目前共有300多間房舍受到步步進逼的大火威脅。為保障疏散行動順利進行，當地政府已在鄰近城鎮建立疏散中心，在社群媒體上公布撤離地區及避難場所，讓民眾得以分享相關訊息。

根據聯邦政府公布的數據，美國西部目前有超過60％的地區正受大型旱災所苦，其中以亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州及科羅拉多州等4州交界處是這次旱災的中心地區，這也使得當地野火發生的風險升高，在新墨西哥州境內的野火燃燒範圍已超過66平方公里，目前災區仍持續擴大，並無減緩的趨勢。

當地警方在新墨西哥州東北地區設下疏散中心。（美聯社）