谷歌揭密！ 美國人最常拼錯的單字竟是......

「全美拼字比賽」今年由14歲的印度裔美籍參賽者內姆馬尼（Karthik Nemmani）奪冠。谷歌搜尋趨勢（Google Trend）藉著這波拼字熱潮，公布2018年美國民眾最常拼錯的單字是「美麗的」（beautiful）。（美聯社）

2018-06-02 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大規模的拼字競賽「全美拼字比賽」（Scripps National Spelling Bee），今年由14歲的印度裔美籍參賽者內姆馬尼（Karthik Nemmani）奪冠。谷歌搜尋趨勢（Google Trend）藉著這波拼字熱潮，公布2018年美國民眾最常拼錯的單字。

綜合外媒報導，谷歌列出全美50州民眾，過去一年最常搜尋「怎麼拼」（hoe to spell）的英文單字，出乎意料之外，包含加州、亞利桑那州、維吉尼亞州、華盛頓州等11州的民眾搜尋，如何拼出「美麗的」（beautiful）這個英文單字的頻率最多。

根據數據調查顯示，紐約州、新澤西州等民眾，竟最常搜尋「繼續/履歷」（resume）怎麼拼；另德州、喬治亞州、密西根州等6洲的民眾習慣搜尋源自電影「歡樂滿人間」（Mary Poppins）插曲中的單字「難以置信」（Supercalifragilisticexpialidocious）。

另外，蒙大拿州民眾最常搜尋拼法的單字竟是「明天」（tomorrow），愛達荷州民眾搜尋頻率最高的單字則為「生意」（businesses）。