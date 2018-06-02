日本以科研名義捕333頭鯨魚 其中122頭是懷孕母鯨...

日本以「科學研究」之名的捕鯨行動受到外界撻伐。（法新社）

2018-06-02 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本水產廳上月17日宣布啟動2018年的科學研究捕鯨計畫，預計最多獵殺177隻鯨魚，並預定在8月31日結束捕鯨活動。

《CNN》報導引述國際捕鯨協會（International Whaling Commission）公布的報告指出，日本在2017年、為期12週，在南極的夏季科學研究捕鯨計畫，總共獵殺了333頭小鬚鯨（minke whale），其中有122頭為懷孕母鯨，研究結束後，這些鯨魚肉還全部流入市面、作為食材，進到人類的肚子裡。

捕鯨團隊在去年11月自日本前往南冰洋捕鯨，在今年3月返回日本。

此舉引來環保人士撻伐，怒斥捕鯨活動假借科學研究之名、進行鯨魚的商業貿易，總部位於美國華盛頓的保護動物組織「國際人道協會」（Humane Society International）指出，「當科學家已證明，進行非致命性科學研究得到成果，在現階段已足夠」，即便如此，日本依舊堅持要繼續以「科學研究」為目的的捕鯨計畫，痛批捕鯨行動毫無必要。

對此，日本水利廳回應，除科學研究目的外，捕鯨也是日本古老文化的一部分，表示透過蒐集和分析動物資料，來了解南極洲生態系統，因此捕鯨活動具有「科學必要性」；水產廳另也聲明，研究人員為隨機捕鯨，並無針對已經懷孕的母鯨、未成年幼鯨進行獵捕，且數量皆在國際捕鯨協會同意的範圍內，對保育並無影響。