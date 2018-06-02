外媒也驚嘆！國家地理攝影大賽精選 台灣奇景赫然入列

台灣機車密度驚人，尤其在上班時段，甚至會出現「機車瀑布」景象。示意圖，非比賽攝影作品。（歐新社資料照）

2018-06-02 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕機車是不少台灣人必備的交通工具，台灣機車密度更是驚人，尤其在上班時段，甚至會出現「機車瀑布」景象。2018年「國家地理年度旅行攝影師大賽」當中，就有人把台灣特殊的景象拍出，被編輯評為優秀作品，其震撼畫面更是讓外媒印象深刻！

2018年「國家地理年度旅行攝影師大賽」即將落幕，外媒《每日郵報》在結果出爐前，搶先刊出10項受到國家地理編輯青睞的城市類作品，而台灣的特殊景象「機車瀑布」畫面也入列。

雖然大部分作品皆為空拍攝影，但香港的攝影師「M.CHAK」所拍攝的「摩托車瀑布」也受到編輯青睞；M.CHAK表示，由於低成本和人口密度的關係，摩托車在台灣非常受到歡迎，上班日的台北大橋都會出現海量摩托車，看上去就像是壯觀的瀑布。

其他入選的作品中，還包括被迷霧壟罩的香港摩天大樓、舊金山金門大橋、被霧覆蓋的加州索薩利托小鎮、陽光灑落的尼泊爾都市、西班牙卡地斯（Cadiz）建築等等。

國家地理年度攝影師大賽已在5月31日截止收件，比賽分為3項主題類別，分別為自然、人文與城市，評審將在每類別中選出一名優勝者，最終選出總冠軍，總冠軍可獲得1萬美元（約新台幣29.8萬），和「國家地理旅遊攝影師」的稱號。

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編輯評選作品

M.CHAK表示，由於低成本和人口密度的關係，摩托車在台灣非常受到歡迎，上班日的台北大橋都會出現海量摩托車，看上去就像是壯觀的瀑布。（圖擷取自國家地理網站）

被霧覆蓋的的加州索薩利托小鎮。（圖擷取自國家地理網站）